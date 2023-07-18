10 миллионов рублей – это лишь примерная стоимость работ по ликвидации мазутного болота в Муроме. Напомним, вытекший в промзоне мазут обнаружили местные жители. Они заметили там собаку,

10 миллионов рублей – это лишь примерная стоимость работ по ликвидации мазутного болота в Муроме. Напомним, вытекший в промзоне мазут обнаружили местные жители. Они заметили там собаку, которая медленно тонула. К спасению животного были привлечены волонтеры, они потратили более 6 часов на то, чтобы достать собаку. Впоследствии, в мазутном болоте ими были обнаружены трупы еще