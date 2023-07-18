Виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко.

Виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко.Легендарный советский поэт, прозаик и сценарист Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту 1933) в сибирском городе Зима. Значительная часть его биографии связана с Москвой. Литератор ушел из жизни 1 апреля 2017 года после продолжительной болезни. После смерти, согласно завещанию, тело писателя было перевезено из США в российскую столицу и предано земле в поселке Переделкино.Памяти великого поэта на портале "Узнай Москву" запущен уникальный маршрут. Участники виртуального тура смогут узнать подробности периода жизни писателя в Москва. Кроме того, на цифровой экскурсии можно будет вспомнить погрузиться в мир творчества Евгения Евтушенко.Насладиться строками из знаменитых стихотворений литератора посетители портала "Узнай Москву" смогут в ходе виртуальной прогулки по пяти памятным местам: Марьина Роща, Литинститут, Патриаршие пруды, Центральный дом литераторов и Политехнический музей.Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, новый виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко."Во время путешествия пользователи узнают о поэте как о личности, его детстве и юности, первых творческих успехах, вспомнят строки из знаковых стихотворений", – сообщает пресс-служба профильного ведомства.Посетители портала "Узнай Москву" при желании смогут также познакомиться с историей каждой из пяти локаций, включенных в единый тур. Для этого на интерактивной карте необходимо нажать на иконку конкретного места. Виртуальная экскурсия доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.Важно отметить, что цифровая платформа "Узнай Москву" является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культурного наследия, культуры, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении доступны тематические и авторские подборки.Желающие могут воспользоваться аудиогидом или пройти виртуальную экскурсию даже по закрытым объектам столицы. Найти новые места для изучения, познакомиться с историей локаций, а также осмотреть достопримечательности можно с помощью интерактивной карты.