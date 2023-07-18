Мимо кассы: торговый представитель из города Гусь-Хрустальный пойдёт под суд за присвоение крупной...

Мимо кассы: торговый представитель из города Гусь-Хрустальный пойдёт под суд за присвоение крупной суммы.«Находчивый» 44-летний житель города Гусь-Хрустальный «не растерялся» и обокрал компанию, в которой работал.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, дознаватели МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя.Мужчине предъявлено обвинение в «присвоении» («растрате»).Выяснилось, что ещё минувшей весной 44-летний торговый представитель, являясь материально-ответственным лицом (и используя своё служебное положение), присвоил 66 000 рублей.О недостаче значительной суммы денег в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» сообщил директор торговой организации.«Противоправной деятельностью фигурант занимался на протяжение почти 7 месяцев...» - уточняют в пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В содеянном мужчина признался. Он подтвердил, что получая от клиентов определенные суммы, не вносил их в кассу.Что мужчина делал с деньгами? «Распоряжался по своему усмотрению», проще говоря — тратил на «себя любимого».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Известно, что причиненный материальный ущерб мужчина всё же полностью возместил.Фото: pxfuel.com