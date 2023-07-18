Ведущими церемоний станут популярные певцы, артисты театра и кино.

Ведущими церемоний станут популярные певцы, артисты театра и кино.Пары смогут пожениться в красивую дату – 23 августа 2023 года. Церемонии бракосочетания в Гостином Дворе пройдут с 10 до 17 часов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, торжественные церемонии будут проходить в пяти залах Гостиного Двора. Первыми молодых поздравят популярные актеры, певцы и шоумены."Подать заявления на такую уникальную регистрацию уже можно в любом Дворце бракосочетания Москвы или онлайн. Дополнительных затрат при этом не потребуется — молодым необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 рублей", – уточнила Ракова.Молодожены могут пригласить на церемонию неограниченное число гостей. Подать заявку на регистрацию можно до 22 июля включительно. Паре нужно обратиться в любой московский дворец бракосочетания и оплатить госпошлину.Также заявку можно подать на портале госуслуг и mos.ru. После заполнения данных молодым нужно указать место регистрации – Гостиный Двор.пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".Гостей Урбанфорума ждут выставки, дискуссии и спортивные марафоны. Так, в Центральном выставочном зале "Манеж" разместится интерактивная выставка "Станция Манеж", посвященная достижениям столичного транспорта.