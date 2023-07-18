Заболеваний гриппом не выявлено. Как сообщает Роспотребнадзор области, по сравнению с первой полной неделей июля отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей

Заболеваний гриппом не выявлено. Как сообщает Роспотребнадзор области, по сравнению с первой полной неделей июля отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте от рождения до 2 и от 7 до 14 лет. Медики напоминают, что сохранить здоровье помогают простые правила безопасности: соблюдение гигиены, сохранение социальной дистанции и незамедлительное обращение в медучреждение,