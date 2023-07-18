На территории воинской части погиб ребенок во Владимирской области. Стало известно, что мальчик...

На территории воинской части погиб ребенок во Владимирской области.Стало известно, что мальчик погиб в Коврове на территории одной из частей во время военных сборов.Сегодня на заседании координационного Совета по патриотическому губернатор Александр Авдеев отметил:0 Как бы это трагически не звучало, но военные меня поймут, к сожалению, несчастные случаи бывают не только на территории воинских частей, но и просто в обычной жизни, - в частности сказал глава области. - Но происходит и гибель в воинских частях. Это, к сожалению, говорит о том, что такое нарушение техники безопасности, что такое нормы поведения, что такое дисциплина.Другие подробности трагического происшествия пока не сообщаются.Информация уточняется.Фото: https://www.pxfuel.com