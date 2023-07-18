Медики направили подростка на обследование в МГНЦ имени Бочкова.

Неврологи Владимирской ОДКБ поставили девочке редкий диагноз – атаксия Фридрейха. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.Школьница госпитализирована из Камешковского района с жалобами на нарушение опорно-двигательного аппарата, неустойчивость ии тремор рук. Доктор заподозрила генетическое заболевание.«МРТ, ЭНМГ и УЗИ показали выявлено редкое нейродегенеративное заболевание - наследственная атаксия Фридрейха», - пояснили в минздраве.Болезнь лечится метаболическими и симптоматическими препаратами, диетой и регулярными занятиями физкультурой. Медики направили подростка на обследование в МГНЦ имени Бочкова.