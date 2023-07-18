Определены победители первого этапа акции Офис в кармане от Владимирского филиала ЭнергосбыТ...

Определены победители первого этапа акции "Офис в кармане" от Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".Какие подарки они получили и как принять участие в следующем этапе?Расскажем прямо сейчас.Личный визит в офис "ЭнергосбыТ Плюс" для Сергея Русакова, можно сказать, событие. Все операции по платежам мужчина проводит дистанционно уже два года. Прийти сюда лично заставил приятный повод. Сергей - победитель акции "Офис в кармане".Личным кабинетом и электронной квитанцией он пользуется не первый год и, говорит, ни разу об этом не пожалел. Напротив. Теперь в его кармане не только удобный офис платежей, но и новенький смартфон.Сергей Русаков, житель г.Владимира:- Не надо никуда ходить. То есть это все доступно в личном кабинете. Все оформляется быстро и достаточно доступно, просто. Надежно.Подарки разыгрывались среди обладателей личного кабинета, подписанных на электронную квитанцию. Условия выполнили почти 50 тысяч человек. Случайным образом выбраны три победителя - они получили современные гаджеты. Еще 20 клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" стали обладателями сертификатов в магазин бытовой техники и электроники.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "Энергосбыт Плюс":- Мы благодарны всем нашим клиентам, которые выбрали дистанционные каналы "Энергосбыт Плюс". Начиная с августа месяца мы продолжаем эту акцию "Офис в кармане". И призываем всех пользователей личного кабинета подписываться на электронную квитанцию и выигрывать смартфон.Второй этап акции завершится в сентябре. Чтобы принять в нем участие, нужно всего лишь зарегистрироваться в личном кабинете и перейти на электронный платежный документ - в этом вам готовы помочь во всех офисах владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Розыгрыш подарков пройдет в октябре.Электронная квитанция - это не только удобно, быстро и надежно. Но еще и экологично. Отказываясь от бумажной платёжки, вы спасаете от вырубки сотни деревьев.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".