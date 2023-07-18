Некоторые из жильцов требует ликвидировать парковочные барьеры и бетонные полусферы возле дома №20. Логика людей такая – из-за парковки вдоль дороги не может проехать ни скорая, ни

Некоторые из жильцов требует ликвидировать парковочные барьеры и бетонные полусферы возле дома №20. Логика людей такая – из-за парковки вдоль дороги не может проехать ни скорая, ни мусоровывозящий транспорт. Николай Гущин, житель дома №20 Давайте на футбольное поле накидаем мячей, как у Старика Хоттабыча. Что будет? А здесь тоже, смотрите, вот сейчас здесь машина поедет,