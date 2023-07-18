Под колесами автомобиля погибла девочка на велосипеде во Владимирской области. Это случилось...

Под колесами автомобиля погибла девочка на велосипеде во Владимирской области.Это случилось накануне около 14.10 на четвертом километре дороги «Лемешки - Добрынское - Сокол» в Суздальском районе.По предварительной информации 43-летняя женщина на "Хюндае" наехала на 14-летнюю школьницу, ехавшую по обочине на велосипеде. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Автомобиль же съехал в кювет и врезался в дерево, его водитель попала с травмами в больницу.Фото: https://www.pxfuel.com