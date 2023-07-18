ГИБДД устанавливает все обстоятельства трагедии.

Под Владимиром женщина насмерть сбила 14-летнюю школьницу на велосипеде. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Накануне, 17 июля, в Суздальском районе в районе села Добрынское на трассе «Лемешки — Добрынское — Сокол» автомобилистка на Hyundai Creta насмерть сбила ребёнка. Двигаясь в сторону Добрынского, 44-летняя женщина допустила наезд на девочку, которая ехала на велосипеде по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП иномарка угодила в кювет и врезалась в дерево.Девочка погибла на месте автокатастрофы, женщину - госпитализировали. ГИБДД устанавливает все обстоятельства трагедии.