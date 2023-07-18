Олимпийский чемпион Роман Костомаров выписался из больницы. Теперь спортсмен пытается вернуться к привычному образу жизни.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выписался из больницы. Теперь спортсмен пытается вернуться к привычному образу жизни.Роман Костомаров активно ведет личный блог. Спортсмен практически ежедневно показывает тренировки из зала. Психолог Ирина Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность фигуриста.Специалист считает, что для правильного понимания его поведения необходимо обратиться к психологии профессиональных атлетов. Люди из данной сферы всегда преодолевают себя. Волевые спортсмены готовы перешагивать через инстинкт самосохранения ради побед."Сейчас мы видим, как Роман входит в привычный для него ритм на грани человеческих возможностей, чтобы достичь новой глобальной цели", — цитирует Мирную .Коллеги по цеху не теряют надежды, что фигурист сможет даже вернуться на лед. К слову, в этом, по мнению психолога, основная цель Костомарова, ради которой он так усердно тренируется.Эксперт отмечает, что активность в личном блоге имеет под собой две причины. Во-первых, это потребность в поддержке. Вторая причина заключается в том, что Костомаров выполняет социальную миссию, на которую он опирается."Скорее всего, он получает много слов благодарности за то, что так открыто транслирует свое восстановление. Он мотивирует многих, кто оказался в такой же ситуации", — заявила Мирная.