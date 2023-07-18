Житель Пермского края купил в магазине маринованные грибы, но не съесть их так и не смог. Дело в том, что в банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в ..

Житель Пермского края купил в магазине маринованные грибы, но не съесть их так и не смог. Дело в том, что в банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в соцсети VK.com."Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией", — поведал мужчина. Он отметил, что данные грибы продаются в крупной сети продуктовых супермаркетов. Россиянин призвал сограждан быть аккуратнее, сообщает .