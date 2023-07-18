Синоптики предупредили о снижении ночных температур и атмосферного давления во Владимирской...

Синоптики предупредили о снижении ночных температур и атмосферного давления во Владимирской области.В этом году наблюдается температурная аномалия по всему миру в связи с Эль-Ниньо, процессе в Тихом океане, который связан с перестройкой течений, - поясняют климатологи погодные аномалии нынешним летом.Несмотря на потепление, нам не стоит рассчитывать на 30-градусную жару до конца июля, предупредили синоптики. Вторая порция холода нагрянет после 20-х чисел и продлится дней пять.Мы уже сообщали о грозе, которая будет идти в регионе ночью.а завтра, в среду 19 июля, облачная погода продержится весь день.Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.Температура воздуха до 17 градусов.Ветер до 5, 9 метров в секунду.Давление низкое - 736 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:С прежних времен есть традиция в этот день варить варенье из черной смородины.Надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой.Фото: https://www.pxfuel.com