Синоптики предупредили о снижении ночных температур и атмосферного давления во Владимирской...
Синоптики предупредили о снижении ночных температур и атмосферного давления во Владимирской области.
В этом году наблюдается температурная аномалия по всему миру в связи с Эль-Ниньо, процессе в Тихом океане, который связан с перестройкой течений, - поясняют климатологи погодные аномалии нынешним летом.
Несмотря на потепление, нам не стоит рассчитывать на 30-градусную жару до конца июля, предупредили синоптики. Вторая порция холода нагрянет после 20-х чисел и продлится дней пять.
Мы уже сообщали о грозе, которая будет идти в регионе ночью.
а завтра, в среду 19 июля, облачная погода продержится весь день.
Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.
Температура воздуха до 17 градусов.
Ветер до 5, 9 метров в секунду.
Давление низкое - 736 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды:
С прежних времен есть традиция в этот день варить варенье из черной смородины.
Надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой.
Фото: https://www.pxfuel.com