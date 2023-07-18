Лайма Вайкуле пропиарилась за счет Аллы Пугачевой.

Лайма Вайкуле пропиарилась за счет Аллы Пугачевой.Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиль постаралась порвать с родиной не только в политическом, но и в экономическом плане. Певица продала замок в деревне Грязь, которым владела совместно с мужем, закрыла бизнес и покончила с выступлениями.Фактическое длительное время жену и детей обеспечивал Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ). Ему и сейчас приходится разрываться между концертами. А чтобы требовательный западный зритель оставался довольным, комик переориентировался в политолога. Сегодня пародист больше зарабатывает на скандальных речевках, нежели на шутках.Видимо Алла Пугачева все-таки решила облегчить участь любимого супруга. Семья недавно полетела отдыхать в латвийскую Юрмалу. Местная достопримечательность – Лайма Вайкуле – не упустила возможности попариться на приезде коллеги и уже заявила, что Примадонна выступит на ее мероприятии.Однако экс-сотрудница исполнительницы хита "Арлекино" рассказала газете "Комсомольская правда", что Лайма Вайкуле затеяла рекламный трюк. Алла Пугачева выступать у нее не будет, зато может осчастливить участников более частной вечеринки.Как отмечает телеканал "", минимальный гонорар звезды советской эстрады начинает от примерно 50 миллионов рублей. За последние 20 лет Алла Пугачева подняла ценник за корпоративы в десять раз, уточняет .Кстати, если бы Алла Пугачева оставалась в России, то она смогла бы переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей без комиссии. Власти рассматривают возможность повышения банковского лимита, сообщает .