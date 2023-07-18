Смотрите Вести в 14.30: На дорогах появились кордоны против чумы свиней.
Сделка...
Смотрите "Вести" в 14.30: На дорогах появились кордоны против чумы свиней.
Сделка сорвалась.
-Хотели избежать наказания, а получили вдвойне. Подробности громкого задержания злоумышленников, которые предлагали взятку полицейским.
АЧС
-Новый очаг африканской чумы свиней в регионе. Как специалисты Россельхознадзора борются с распространением заболевания?
Сельский прорыв.
-Село в Селивановском районе, где есть летний театр и даже хоккейный корт! Какие еще идеи предлагают жители Копнино?