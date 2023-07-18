Спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшего в ДТП во Владимирской области.
Накануне...
Спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшего в ДТП во Владимирской области.
Накануне поздним вечером спасатели поисково-спасательного отряда г. Коврова принимали участие в ликвидации последствий ДТП, которое произошло в районе деревни Глебово.
Столкнулись два автомобиля. Деблокировка пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента не потребовалась, сообщает https://t.me/zametki_spasatelya.
Спасатели обеспечили противопожарную безопасность на месте дорожной аварии.
Также спасатели, совместно с медиками бригады скорой медицинской помощи, извлекли пострадавшего из машины и транспортировали в машину СМП.
Фото: https://t.me/zametki_spasatelya