Спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшего в ДТП во Владимирской области. Накануне...

Спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшего в ДТП во Владимирской области.Накануне поздним вечером спасатели поисково-спасательного отряда г. Коврова принимали участие в ликвидации последствий ДТП, которое произошло в районе деревни Глебово.Столкнулись два автомобиля. Деблокировка пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента не потребовалась, сообщает https://t.me/zametki_spasatelya.Спасатели обеспечили противопожарную безопасность на месте дорожной аварии.Также спасатели, совместно с медиками бригады скорой медицинской помощи, извлекли пострадавшего из машины и транспортировали в машину СМП.Фото: https://t.me/zametki_spasatelya