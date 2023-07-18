За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов.

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле...В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.«Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень "живая” история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе», — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.«Проект был задуман несколько лет назад. Главной героиней станет адвокат, которая разбирает сложные семейные конфликты. Можем точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости», — отметили шоураннер Анастасия Корецкая и автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.«"Студия Видеопрокат” продолжает от проекта к проекту работать с молодыми режиссерами и молодой командой в лучших традициях студии. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать. "Неверные” — это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым», — прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв.О сериале «Неверные» (18+)Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия»Видеосервис: Wink.Жанр: психологическая драма.Количество серий: 8.Премьера: 2024 год.Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин.Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев.Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина.Шоураннер: Анастасия Корецкая.Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили.Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.Оператор-постановщик: Николай Желудович.Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн.Художник-постановщик: Пётр Буршин.Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская.В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другиеРеклама.