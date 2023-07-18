«Послушайте!» и не только. 19 июля в День рождения поэта Владимира Маяковского в Областной библиотеке для детей и молодёжи на проспекте Строителей, 23 пройдёт необычный поэтический вечер. В

«Послушайте!» и не только. 19 июля в День рождения поэта Владимира Маяковского в Областной библиотеке для детей и молодёжи на проспекте Строителей, 23 пройдёт необычный поэтический вечер. В нём примут участие творческие владимирцы и любители поэзии Маяковского. Они вспомнят биографию поэта и прочтут любимые стихотворения. Чтобы выступить в качестве чтеца, а не только слушателя, нужно