В спортивных состязаниях приняли участие более 160 человек из Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской и Ивановской областей. Кросс-триатлон состоял из 3-х видов гонки: «Спринт»,

В спортивных состязаниях приняли участие более 160 человек из Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской и Ивановской областей. Кросс-триатлон состоял из 3-х видов гонки: «Спринт», «Суперспинт» и «Эстафета». При это участникам нужно было пройти дистанции разной длины вплавь, на велосипеде и бегом. В каждой дисциплине в числе призёров оказались владимирцы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Владимир