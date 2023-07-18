В молоке во Владимирской области нашли кишечную палочку. Управление Роспотребнадзора опубликовало...

В молоке во Владимирской области нашли кишечную палочку.Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты исследования молочной продукции с прилавков магазинов во Владимирской области.За первое полугодие специалисты ведомства взяли на анализ тысячу сто семнадцать проб молочной и масложировой продукции. По итогам проверки, сорок семь проб не соответствовали гигиеническим требованиям, пятьдесят не отвечали нормам по физико-химическим показателям, а в пятидесяти четырёх пробах нашли кишечную палочку. Сотрудники сняли с оборота 143 килограмма масложировой продукции.