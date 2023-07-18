Применят «новые технические решения». Представитель группы компаний «Волгабас» ответил на наш официальный запрос. Напомним, из-за нескольких инцидентов с общественным транспортом

Применят «новые технические решения». Представитель группы компаний «Волгабас» ответил на наш официальный запрос. Напомним, из-за нескольких инцидентов с общественным транспортом петербургский перевозчик приостановил эксплуатацию партии «Волгабасов». Во Владимире летом ждут 70 машин этой марки. Мы поинтересовались в группе компаний, не повлияет ли на сроки поставки и качество автобусов петербургская история. Причины технических недочётов, спровоцировавших происшествия