На допросе фигурант признался в содеянном. Похищенные деньги изъяты.

Житель Селивановского района задержан по горячим следам за нападение на 83-летнюю бабушку. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.Утром 12 июля мужчина сообщил в полицию, что на его маму напал неизвестный. Злоумышленник проник в частный дом, подошёл к спящей женщине и, прикрыв лицо подушкой, потребовал деньги. Пенсионерка отдала спрятанные под подушкой 50 тысяч рублей.Потерпевшая смогла описать приметы преступника. Сотрудники полиции заподозрили в нападении 34-летнего ранее судимого рецидивиста. Он попытался скрыться в Муромском районе, но был задержан.На допросе фигурант признался в содеянном. Похищенные деньги изъяты. На грабителя завели уголовное дело. Сейчас он арестован.