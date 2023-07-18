В заседании комитета по информационным технологиям ГД принял участие заместитель директора ВГТРК...

В заседании комитета по информационным технологиям ГД принял участие заместитель директора ВГТРК Рифат Сабитов.Участники заседания Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенные депутатом ГД РФ Антоном Горелкиным.Данный законопроект призван урегулировать вопросы о сборе информации о потребителе интернет-сервисами при предоставлении ему услуг, и предполагает регулирование искусственного интеллекта (ИИ).В заседании под председательством главы комитета Александра Хинштейна принял участие председатель комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Председатель комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов выступил с поддержкой этого законопроекта, отметив его важность и полезность как для потребителей информации и услуг, так и для самих интернет-ресурсов.Фото: комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ