Владимирские дошкольники отправились в путешествие в страну Энерголандию. Молодёжный актив...

Владимирские дошкольники отправились в путешествие в страну Энерголандию.Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» провёл познавательную игру по энергосбережению для воспитанников детского сада №102 города Владимира. Ребята отправились в увлекательное путешествие в страну Энерголандию. Они разгадывали загадки об электричестве, отвечали на вопросы викторины по энергосбережению, рассказывали о своём опыте экономии электроэнергии и других ресурсов.В конце игры юные путешественники познакомились с интерактивным манекеном для демонстрации навыков оказания первой помощи и потанцевали с самым энергичным персонажем – веселым Энергоёжиком, сообщила пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».- Мы постепенно расширяем возрастные рамки мероприятий по энергосбережению. В течение учебного года молодёжный актив выезжает в школы и проводит тематические уроки. Летом мы проводим квесты по энергосбережению в летних лагерях отдыха. В этом году мы разработали игру «Путешествие в Энерголандию» для детских садов. Такой развлекательно-познавательный формат позволяет легко усваивать полезную информацию. Теперь ребята знают, как беречь электроэнергию, - рассказал участник молодёжного актива «Энергосбыт Волга» Вадим Волков.Фото: пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».