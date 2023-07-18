Владимирский актёр и бренд-модель Анатолий Маркеев рассказал о съёмках в передаче Андрея...

Владимирский актёр и бренд-модель Анатолий Маркеев рассказал о съёмках в передаче Андрея Малахова.Для многих Вячеслав Зайцев, советский и российский художник-модельер, живописец и график – это легенда! И никто подумать не мог, что после его смерти будут обсуждать не наследие, а … наследство кутюрье.«… За всей этой громкой борьбой за многомиллионное наследство Вячеслава Зайцева скрывается большая тайна семьи всемирно известного советского модельера. Так в чьи же руки попадет баснословное состояние и дело всей жизни великого кутюрье Вячеслава Зайцева?» Именно так анонсировался свежий выпуск шоу Андрея Малахова - «Смертельное завещание Вячеслава Зайцева». Его можно было увидеть 17 июля на платформе «Смотрим» (и «Россия-1»).Как выяснилось, страсти «по наследству…» разгорелись нешуточные. Ещё в июне был выход и других передач: «Тайна наследников Зайцева», «Претендент на наследство Вячеслава Зайцева подал в суд на сына модельера» и пр.И вот, в одной из последних («Смертельное завещание») принял участие наш земляк, актёр и бренд – модель, о котором мы уже не раз писали – Анатолий Маркеев. Он также учился и работал у Вячеслава Зайцева. Правда, не очень долго...Нам удалось пообщаться с Анатолием Маркеевым сразу же после съёмок. Вот что он рассказал корреспонденту ГТРК «Владимир».«Я, если честно, сначала отказывался от съёмок в эфире…»- Сегодняшняя тема эфира - «Смертельное завещание Вячеслава Зайцева», а предыдущий выпуск, в котором меня тоже можно было увидеть – «1+1. Тайна наследников Зайцева».Началось все с того, что директор другого модельного агентства, в котором я состою (его тоже зовут Слава) пригласил меня на поминки Вячеслава Михайловича Зайцева, зная, что я был с ним лично знаком и успел поработать в его агентстве в качестве модели. С учетом того, что я не смог попасть на похороны, я решил принять участие.- Поминки, соответственно снимали на 40-й день после смерти Вячеслава Михайловича (в Щелково). И часть отснятого материала вошла во второй эфир.- На поминках было небольшое количество моделей и сотрудников Дома Моды Зайцева. Мы вспоминали, как каждый из нас познакомился со Славой (так Вячеслав Михайлович просил его называть при знакомстве), разные случаи из сотрудничества с ним. Была очень теплая и даже позитивная атмосфера, несмотря на крайне грустный повод. Признаюсь, напряжение было лишь от того, что знаешь - в «склейке» монтажа, возможно, могут «вырвать» фразу из контекста, а потом сделать провокацию. Но всё обошлось, основные мысли, которые я излагал, сохранили. Работали действительно профессионалы.- Я, если честно сначала, отказывался от съёмок в эфире. Во-первых, потому что давно не участвовал в ток шоу и уже отвык. А во-вторых, я лично знаком с ребятами, со многими из них мы отработали много проектов (особенно с Андреем Пакаловым). И мне больно смотреть и слышать эти эфирные разборки. В третьих, сам Слава и модельное агентство, которое работало при Доме моды, оставили теплый след в моей жизни и душе. То, что сейчас происходит, конечно, ранит. На моменте фрагмента последнего интервью Славы сдержать слез мне не удалось ...О процессе ТВ-съёмок и Андрее Малахове- Сам процесс съемок на шоу Андрея Малахова приятно поражает. Все четко - по таймингу, одним дублем. Всем участникам эфира, предполагаю, как и мне, организовывали трансфер из дома до студии (и обратно). В программе Андрея Малахова, признаюсь, я поучаствовал впервые. После эфира, когда мы делали общее фото, я пожал ему руку. Он – профессионал, поэтому все снимали без дублей, все сюжеты продуманы заранее, мы их видели впервые в студии. Именно поэтому люди (телезрители) видят не игру, а живые эмоции приглашённых героев. Это, конечно, профессионализм высшей пробы! Всё, что вы видите – это правда.- Конечно, в идеале, лично я бы не стал выносить такие темы, как раздел наследства, на шоу. Но, как говорится, все здесь люди публичные. Вячеслава Зайцева знают и любят во всём мире! Поэтому логично, что этот скандал вышел за рамки «узкого семейного круга», увы.Вспоминая Вячеслава Зайцева…- Не хочется заканчивать своё интервью на этой печальной ноте. На самом деле, мне очень повезло, что удалось поработать с таким великим человеком, как Вячеслав Зайцев. Вспоминаю – как всё начиналось…- В 2011-м году на модном показе во Владимире (в честь Дня рождения модельного агентства «Жанна») я познакомился с действующей моделью агентства Славы Зайцева - Димой Машуровым. Он так воодушевленно нам рассказывал, как они с коллекциями объездили всю страну, что я загорелся необходимостью попасть в агентство. Это «комбо» двух моих желаний - транслировать красоту и путешествовать. В итоге я поехал на кастинг в Дом Моды, а далее с отличием закончил трехмесячную школу (при Доме Моды), сдал экзамен и попал в список.- Сотрудничество с агентством состояло в том, что первые полгода мне приходили смс с датой и временем кастинга. Помню, все они проводились в будни (в рабочее время). Только 1 раз попал на такой кастинг, но не прошел его. Но от агентства меня все же утвердили на пару проектов, которые окупили оплаченную школу моделей. Один из проектов - это съемка «лук бука» обуви, которая проходила в Португалии. И еще я поучаствовал (в качестве модели) на вручении статуэток премии «Шансон года» в Кремлевском Дворце. По прошествии года смс (с кастингами) перестали приходить...- К сожалению, коллекции Вячеслава Зайцева представить мне не удалось. И лично мы с модельером виделись (познакомились) - на снятии мерок, затем пообщались на моем экзамене - показе и на Неделе Моды в Москве, когда я уже работал от другого агентства, был лицом коллекции одежды модельера Яны Калиной.- Но в любом случае я запомнил Вячеслава Зайцева, как... просветленного человека, для которого материальные блага уже не имели никакого значения. А вот миссия по продвижению искусства в мир и помощь тем нуждающимся, которые занимаются творчеством, для него всегда были первостепенны.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Анатолия Маркеева, стоп-кадры платформа «Смотрим», https://smotrim.ru/video/2635299Читайте также:«Алёна Жукова из Владимира завоевала титул «Юная Мисс Вселенная» и удостоилась медали от Вячеслава Зайцева: https://vladtv.ru/culture/142683/Владимирская модель из Дома моды Вячеслава Зайцева – о маэстро, подиуме и актерском мастерстве: https://vladtv.ru/society/133391/