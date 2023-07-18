Владимирский драмтеатр покажет на конкурсе спектакль об Освенциме. Владимирский академический...

Владимирский драмтеатр покажет на конкурсе спектакль об Освенциме.Владимирский академический театр драмы примет участие в третьем Международном фестивале камерных и моноспектаклей - "Театр. Территория единения".На протяжении недели - с 14-го по 21-е августа - восемнадцать театров из России, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Белоруссии покажут зрителям двадцать спектаклей. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи. Владимирская труппа представит моноспектакль - "Моя мать - секретарь Ангела смерти". Это история о судьбе женщины, родители которой стали узниками концлагеря. А мать выжила лишь, потому что главное чудовище Освенцима - доктор-экспериментатор - назначил ее своим секретарем. Реальную историю в монологе расскажет Анна Лузгина. Билеты на все спектакли можно приобрести по Пушкинской карте.