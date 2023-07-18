Госдумы и Минздрав разрабатывают поправки, которые ограничат отток выпускников медколледжей и вузов из региона.

Владимирских студентов-медиков заставят отрабатывать целевое обучение. Депутаты Госдумы и Минздрав разрабатывают поправки, которые ограничат отток выпускников медколледжей и вузов из региона.«Мы можем построить больницы, купить оборудование, но если нет врачей, то медпомощь не станет доступной. Как не вспомнить о студентах-целевиках, которые получили образование за казённый счёт, но в регион не вернулись. Опыт Ивановской медакадемии показывает, что наличие вуза не является залогом обеспечения области врачами. Та же ситуация и со средним медперсоналом во Владимирской области — четыре медколледжа, но медсестёр и фельдшеров не хватает», — отметил в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Для решения проблемы разрабатываются механизмы, которые помогут устранить лазейки для невозвращенцев.Кроме того, Алексей Борисович уверен, что надо повышать мотивацию выпускников, создавать условия для профессионального роста, поддерживать их материально.Напомним, что в сентябре во Владимире филиал ПИМУ. По данным приёмной комиссии на середину июля, документы на поступление 130 абитуриентов, большая часть которых — целевики.