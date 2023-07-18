Они продлятся до 22 июня.

Владимирскую область волна мощных магнитных бурь. Об этом сообщают синоптики.Новая вспышка на Солнце породила выброс энергии, который достигнет Земли 18 июля. Волна магнитных бурь продлится до вечера 22 июля. Их мощность составит 3-4 балла.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья — обратиться к врачу.