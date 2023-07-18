Чиновники работают над корректировками тарифов на пассажирские перевозки.

Во Владимире для перевозчиков хотят установить индивидуальные тарифы на проезд. Об этом сообщил региональный минтранс.Чиновники работают над корректировками тарифов на пассажирские перевозки.«В отношении городских перевозок предлагается предусмотреть установление индивидуальных ставок для каждого предприятия, при этом взаиморасчёты с пассажирами будут вестись по единому тарифу, учитывающему экономически обоснованные затраты каждого перевозчика», — пояснили власти.Систему планируют ввести на территориях, где есть единый транспортный агент.Завуалированные формулировки минтранса не позволяют понять — подорожает ли стоимость проезда в общественном транспорте и каким образом нововведения отразятся на простых людях. Редакция «33Live.Ru» направит запрос в пресс-службу ведомства для получения разъяснений.Напомним, что в последний раз на проезд увеличивалась в феврале текущего года.