Сильный ветер, ливень и похолодание. Метеорологи, МЧС области и управление гражданской защиты города Владимира предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. К ним владимирцам лучше

Сильный ветер, ливень и похолодание. Метеорологи, МЧС области и управление гражданской защиты города Владимира предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. К ним владимирцам лучше подготовиться заранее. Из-за непогоды возрастает риск разных ЧП, от обрыва проводов, до падения плохо закреплённых конструкций и деревьев. Поэтому поездки и отдых на природе в ближайшие сутки лучше не планировать, а транспорт