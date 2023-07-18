Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки оперуполномоченному. УФСБ региона...

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки оперуполномоченному.УФСБ региона выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Московской и Владимирской областей, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской областиПресс-служба СУ СК России по Владимирской области также информирует, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).Выяснилось, что 29 июня 2023 года двое мужчин, договорившись между собой и желая избежать наказание за преступление, передали оперуполномоченному УМВД России по городу Владимиру 200 000 рублей («за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о совершении ими мошенничества в особо крупном размере»).В момент передачи взятки оба подозреваемых были задержаны сотрудниками УФСБ России по Владимирской области (по предварительному сообщению от оперуполномоченного).Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.По ходатайству следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела в отношении ранее судимого за мошенничество 32-летнего жителя Москвы и 31-летнего жителя Владимира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pxfuel.com