Мэрия утвердила новую стоимость квадратного метра в областном центре.

Во Владимире за два года квартиры официально подорожали в два раза. Мэрия утвердила новую стоимость квадратного метра в областном центре.На третий квартал текущего года сумма составляет 81 тысячу рублей, что на 7275 больше, чем во втором. Постановление подписал Дмитрий Наумов.Показатель требуется властям для расчёта субсидий на улучшение жилищных условий малоимущих горожан, а также при покупке жилья переселенцам, детям-сиротам и другим нуждающимся категориям граждан.Напомним, что в конце 2021 года «квадрат» оценивался в 39 тысяч рублей. Рыночная цента одного метра жилой недвижимости уже превышает 100 тысяч рублей.