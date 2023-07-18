В 2023 году 513 выпускников школ Владимирской области с отличием окончили свои учебные заведения.

В 2023 году 513 выпускников школ Владимирской области с отличием окончили свои учебные заведения. Такую информацию сообщила пресс-служба регионального правительства.Лидером по количеству медалистов стал областной центр. Заслуженные награды получили сразу 183 ученика из Владимира. Второе место по числу отличников заняли школы Коврова, из их стен вышли 86 медалистов. На третьем месте Александровский район с 42 отличниками.