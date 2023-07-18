При передаче суммы их скрутили силовики.

Во Владимирской области мошенники пытались дать взятку офицеру МВД за отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.Чекистами задержаны двое жителей Московской и Владимирской областей, 1991 и 1992 годов рождения, которые предлагали оперу 500 тысяч рублей за свою свободу.В июне злоумышленники, пытаясь избежать наказания за свои афёры, договорились отдать сотруднику полиции 200 тысяч рублей. При передаче суммы их скрутили силовики.На взяткодателей завели уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет колонии.