Напомним, что АЧС — не представляет угрозы для человека, но вирус может нанести огромный вред экономике, погубив сотни свиней.

Во Владимирской области подтверждён четвёртый случай заражения африканской чумой свиней. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Новый очаг также зарегистрирован в Ковровском районе. На этот раз вспышка произошла в деревне Берчаково, где в подсобном хозяйстве местного жителя погибли поросята. Ранее от вируса несколько особей в посёлке Троицко-Никольское, селе Иваново и СНТ «Росинка» Клязьминского сельского поселения.Сейчас специалисты проводят мероприятия по предотвращению распространения инфекции и ликвидации последствий. Однако прокуратура выявила ряд недостатков в работе ветеринаров.На въездах во все очаговые зоны установлены КПП, оборудованные временными дезбарьерами, шлагбаумами, ограничен доступ транспорта и людей. В то же время, во время прокурорской проверки на посту никого не оказалось. Начальнику ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» внесено представление.Напомним, что АЧС — не представляет угрозы для человека, но вирус может нанести огромный вред экономике, погубив сотни свиней.