Во Владимирской области выгорел склад железобетонных изделий.
Накануне, 17 июля, 18 часов 08 минут...
Во Владимирской области выгорел склад железобетонных изделий.
Накануне, 17 июля, 18 часов 08 минут поступил сигнал о возгорании складского помещения в деревне Захарово Судогодского района.
По прибытии пожарных площадь пожара, по предварительным данным составляла 200 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 26 человек.
Причину пожара устанавливают.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области.