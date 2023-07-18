Во Владимирской области выгорел склад железобетонных изделий. Накануне, 17 июля, 18 часов 08 минут...

Во Владимирской области выгорел склад железобетонных изделий.Накануне, 17 июля, 18 часов 08 минут поступил сигнал о возгорании складского помещения в деревне Захарово Судогодского района.По прибытии пожарных площадь пожара, по предварительным данным составляла 200 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 26 человек.Причину пожара устанавливают.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области.