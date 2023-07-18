Во Владимирской области выявлена вспышка африканской чумы свиней, выставлены контрольно-пропускные...

Во Владимирской области выявлена вспышка африканской чумы свиней, выставлены контрольно-пропускные постыРечь идёт про Ковровский район. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проводятся проверочные мероприятия в связи с обнаружением на поднадзорной территории очагов заболевания африканской чумой свиней (АЧС).«С начала июля текущего года зарегистрировано уже три эпизоотических очага указанного заболевания в селе Троицко-Никольское, селе Иваново и СНТ «Росинка»… » - поясняют в региональной пресс-службе прокуратуры.Заместителем городского прокурора Михаилом Кузнецовым было проведено оперативное совещание с руководством ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» по вопросу разработки алгоритма введения ограничений.«В настоящее время на въездах (и выездах) во все очаговые зоны выставлены контрольно-пропускные посты, оборудованные временными дезбарьерами, шлагбаумами, ограничен доступ транспорта и граждан...» - сообщают в пресс-службе прокуратуры.Правда, уточняется, что в выходные дни установлено, что на контрольно-пропускном посту в селе Троицко-Никольское пост фактически не функционировал. Отсутствовали знаки «въезд на очаговую территорию».В данный момент внесено представление начальнику ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных». Проверки продолжаются.Фото: https://epp.genproc.gov.ru