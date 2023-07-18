Во Владимирской области взята на контроль ситуация с нелегальным скотомогильником. По следам...

Во Владимирской области взята на контроль ситуация с нелегальным скотомогильником.По следам репортажа "Вестей". Администрация Петушинского района отреагировала на обращения жителей деревни Грибово.Напомним, в нашу редакцию люди обратились, обнаружив в местной берёзовой роще останки животных. Черепа, кости, шерсть нашли грибники. По поручению главы администрации Петушинского района Александра Курбатова в Грибово выехала специальная комиссия. В неё вошли начальник управления сельского хозяйства и руководитель отдела окружающей среды и экологического контроля.Проверяющим удалось обнаружить лишь одно раскопанное место, присыпанное известью. О результатах проверки сегодня нашей редакции рассказал сам Алексей Курбатов.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- После того, как поступил сигнал, в этот же день, в этот же вечер отправил комиссию. И на следующий день попросил тоже в более расширенном диапазоне площади посмотреть, по периметру всего берега понаблюдать. Тоже в служебной записке мне доложили, что такие факты не подтверждаются. Тем не менее, ситуацию нужно держать на контроле. Хочу поблагодарить ГТРК "Владимир", жителей, конечно же, за оперативность. Мы смогли оперативно выехать на место. Естественно, будем следить за развитием ситуации. * Будем работать вместе, с тем, чтобы на территории района таких вот эксцессов не было.В общении с нашим телеканалом грибовцы высказали предположение, что таким образом от больных животных могут избавляться на местной ферме. Ее владелец Владимир Зуев заверил проверяющих, что ведёт деятельность в соответствии с ветеринарными нормами, поголовье- а это около 600 племенных овец- проходит проверки и вакцинацию. И забой не производится.Сразу после выхода сюжета ГТРК "Владимир" на ферме прошла экспертиза. Возбудителя сибирской язвы и других заболеваний у животных не обнаружено.По информации жителей деревни Грибово, они в свою очередь, написали заявления в управления Росприроднадзора, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.(фото администрации Петушинского района)