В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей до 2 и от 7 до 14 лет.

Во Владимирской области за неделю к медикам с симптомами ОРВИ пришли 3 778 человек (1 306 - во Владимире). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей до 2 и от 7 до 14 лет. Исследования показали, что в биоматериалах присутствуют риновирусы. Заражений гриппом не подтверждено.С мерами профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса можно ознакомиться по .