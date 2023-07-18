Во Владимирской области зафиксирован еще один очаг заражения свиней африканской чумой.
Уже...
Во Владимирской области зафиксирован еще один очаг заражения свиней африканской чумой.
Уже четвертый по счёту. Все они- в Ковровском районе, на территории личных подсобных хозяйств.
На этих участках введён карантин, выставлены специальные посты- территория в радиусе 20 километров объявлена зоной риска. Основные переносчики болезни- дикие кабаны. Первый случай африканской чумы зарегистрировали во Владимирской области в 2015 году. С тех пор вспышки заболевания стали ежегодными. Управление Россельхознадзора по Владимирской области настоятельно рекомендует владельцам животных соблюдать рекомендации по правильному содержанию подворий.
Ольга Акулич, начальник отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:
- Территория хозяйств должна быть огорожена. На входе в свиноводческие помещения должны находиться коврики, обязательно сменная одежда, безвыгонное содержание свиных поголовий и исключение контакта с другими животными. Это кормление животных исключительно кормами, имеющими ветеринарные документы, а также исключить кормление травой, так как вирус АЧС очень устойчив во внешней среде и запрещено кормить биологическими и пищевыми отходами.
Для человека африканская чума свиней неопасна. А вот для домашних животных - губительна. Она характеризуется повышением у свиней температуры, лихорадкой, покраснением кожи. Вирус быстро распространяется, а степень летальности высока. В настоящее время владельцам животных нужно поставить на учет поголовье, сообщив сведения в администрацию области или непосредственно района и в субъектовую ветеринарную службу для проведения необходимых диагностических исследований. Кроме того, обо всех случаях падежа свиней нужно сообщить в Управление Россельхознадзора по Владимирской области по телефону горячей линии 8(4922)77-16-64 (г.Владимир)