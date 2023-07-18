Во Владимирской области зафиксирован еще один очаг заражения свиней африканской чумой. Уже...

Во Владимирской области зафиксирован еще один очаг заражения свиней африканской чумой.Уже четвертый по счёту. Все они- в Ковровском районе, на территории личных подсобных хозяйств.На этих участках введён карантин, выставлены специальные посты- территория в радиусе 20 километров объявлена зоной риска. Основные переносчики болезни- дикие кабаны. Первый случай африканской чумы зарегистрировали во Владимирской области в 2015 году. С тех пор вспышки заболевания стали ежегодными. Управление Россельхознадзора по Владимирской области настоятельно рекомендует владельцам животных соблюдать рекомендации по правильному содержанию подворий.Ольга Акулич, начальник отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Территория хозяйств должна быть огорожена. На входе в свиноводческие помещения должны находиться коврики, обязательно сменная одежда, безвыгонное содержание свиных поголовий и исключение контакта с другими животными. Это кормление животных исключительно кормами, имеющими ветеринарные документы, а также исключить кормление травой, так как вирус АЧС очень устойчив во внешней среде и запрещено кормить биологическими и пищевыми отходами.Для человека африканская чума свиней неопасна. А вот для домашних животных - губительна. Она характеризуется повышением у свиней температуры, лихорадкой, покраснением кожи. Вирус быстро распространяется, а степень летальности высока. В настоящее время владельцам животных нужно поставить на учет поголовье, сообщив сведения в администрацию области или непосредственно района и в субъектовую ветеринарную службу для проведения необходимых диагностических исследований. Кроме того, обо всех случаях падежа свиней нужно сообщить в Управление Россельхознадзора по Владимирской области по телефону горячей линии 8(4922)77-16-64 (г.Владимир)