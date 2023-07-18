14-летняя девочка ехала по краю проезжей части на велосипеде. Машина, которая двигалась в попутном направлении, столкнулась с подростком и улетела в кювет. Как сообщили в ГИБДД, трагическое

14-летняя девочка ехала по краю проезжей части на велосипеде. Машина, которая двигалась в попутном направлении, столкнулась с подростком и улетела в кювет. Как сообщили в ГИБДД, трагическое столкновение произошло 17 июля в 14:10. ДТП случилось на 4 километре дороги Лемешки-Добрынское-Сокол. 44-летняя женщина за рулем автомобиля Хендай Крета ехала в сторону села Добрынское. Она совершила наезд