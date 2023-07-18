Врио заведующего эпидемиологическим отделением Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской...

Врио заведующего эпидемиологическим отделением "Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области" Андрей Ярлин рассказал, как кишечные инфекции попадают к нам на стол.С какими еще продуктами летом стоит быть особенно осторожными? Как кишечные инфекции попадают на стол к владимирцам и как уберечь себя и близких от серьезного отравления? В интервью "Вестям" объяснил исполняющий обязанности заведующего эпидемиологическим отделением "Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области" Андрей Ярлин.