За неделю на территории области произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 43 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы

За неделю на территории области произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 43 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 детей. Смертельные ДТП произошли с Собинском и Гусь–Хрустальном районе. В первом случае водитель не вписался в поворот, что привело к опрокидыванию авто. А в Гусь – Хрустальном районе мужчина