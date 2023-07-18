В первые 6 месяцев текущего года на территории региона было заключено 3067 брачных союзов.

В первые 6 месяцев текущего года на территории региона было заключено 3067 брачных союзов. Такую информацию сообщило правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.Жители региона на практике подтвердили бытующее мнение, что любви все возрасты покорны. Самому молодому жениху на момент свадьбы было всего 17 лет, а пожилому – 89. Кроме того, ощутить вкус семейной жизни решили 16-летняя девушка и 84-летняя пенсионерка.Наиболее популярной датой у молодоженов стало 23 июня 2023 года. В этот день узы брака связали 110 пар.