Заканчивается регистрация на Территорию смыслов от Владимирской области. Сегодня - последний...

Заканчивается регистрация на "Территорию смыслов" от Владимирской области.Сегодня - последний день регистрации на новую смену "Территории смыслов" для учителей и преподавателей Владимирской области.В пятый раз форум проходит в подмосковном Солнечногорске. На образовательную смену ждут молодых учителей и преподавателей, проректоров по воспитательной работе - всех, кто моделирует современные системы воспитания и образования России. На смену "Учить" могут зарегистрироваться и юные исследователи от 14-ти до 17-ти лет. Чтобы попасть на форум, нужно подать заявку на сайте Росмолодёжь.События.