Сильный дождь, прошедший в Александрове, затопил территорию возле городского вокзала.

Сильный дождь, прошедший в Александрове, залил территорию возле городского вокзала. 18 июля фотографии с места происшествия появились в социальной сети ВК.На снимках видно, как транспорт движется в мутных потоках воды, а припаркованные автомобили затопило едва ли не наполовину.По словам местных жителей, подобные происшествия для Александрова не редкость. Горожане просят оборудовать нормальную ливневую канализацию.