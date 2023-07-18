Жителя Владимирской области с того света забрал вертолёт. Мужчине в Гороховецком районе...

Жителя Владимирской области "с того света" забрал вертолёт.Мужчине в Гороховецком районе требовалась экстренная установка кардиостимулятора. Было принято решение госпитализировать его в сосудистый центр ОКБ воздушным бортом. Сейчас больной уже идет на поправку.Всего с начала года владимирская санавиация "перевезла" тридцать пациентов, семеро из них - дети. В половине случаев "воздушная скорая" эвакуировала людей из местных клиник в областные стационары. 18 эвакуаций совершено за пределы Владимирской области - в федеральные медцентры Москвы, Нижнего Новгорода и Иванова. Авиамедицинские рейсы осуществляются по региональной программе развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение".