Кариес – одно из самых распространенных и коварных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологического процесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Их развеет звездный врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Кариес – одно из самых распространенных иковарных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизнисталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологическогопроцесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Их развеет звездный врач-стоматолог Луиза Автандилян.Миф 1.Все из-за сладкогоНа самом деле сам по себе сахар не можетвызывать развитие кариеса. Но доля правды в данном мифе все-таки присутствует:сладкие продукты, богатые простыми углеводами, создают в ротовой полостиблагоприятные условия для образования кислой среды, в которой начинают активноразмножаться кариесогенные бактерии, ослабляющие защитные функции зубной эмали.Надо сказать, то же самое происходит и вовремя употребления мучнистых и крахмалистых продуктов — картофеля, хлеба исвежей выпечки, сладостей и различных десертов. Поэтому после еды крайне важноочищать контактные пункты между зубами от остатков пищи, чтобы не допустить ееброжения, а также полоскать рот чистой водой для снижения кислотности.Миф 2.Кариес — это всегда заметная глубокая полость на поверхности зубаЭто далеко не так. Кариозное поражение вначальной стадии, или в стадии пятна, совершенно незаметно невооруженнымглазом. Обнаружить данную проблему под силу только специалисту в ходепрофессионального осмотра. Именно по этой причине необходимо посещатьстоматолога каждые полгода, чтобы вовремя заметить начальный кариес и принятьсоответствующие меры. Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем меньше зубнойткани придется препарировать специалисту.Миф 3.Пломба на зубе защищает его от кариеса в будущемЭто заблуждение, потому как запломбированныйзуб может быть поражен вторичным кариесом в любой момент в том же или другомместе на поверхности. Кроме того, в практике стоматологоввстречаются случаи образования кариеса под пломбировочным материалом спустянесколько лет после установки пломбы. Это происходит как по вине врача из-заошибок, допущенных при лечении больного зуба, так и по причине несоблюденияпациентом правил личной гигиены, злоупотребления твердой пищей или резкихперепадов температуры.Миф 4.Кариес заразенСам кариес не является заразным заболеванием,чего не скажешь о стрептококках — вредоносных кариесогенных бактериях,населяющих ротовую полость человека и живущих в толще зубного налета. Именно стрептококки становятся причинойкариозного поражения зубов, и, надо сказать, передача данных патогенов другомучеловеку возможна — например, через использование общей посуды или при поцелуе.Поэтому так важно соблюдать гигиену полости рта и лечить разрушенные кариесомзубы, чтобы они не становились источником инфекции.Миф 5.Если чистить зубы дважды в день, кариеса получится избежатьНет, обычной чистки зубов два раза в день длясохранения здоровья и красоты улыбки недостаточно. Наши зубы и десны нуждаютсяв уходе в течение всего дня: после еды в контактных пунктах остаются частичкипищи, которые начинают бродить и создают питательную среду для кариесогенныхмикроорганизмов.Чтобы обеспечить полости рта полноценный уходи снизить риск развития патологических процессов, после приема пищи необходимопользоваться любым удобным для вас гигиеническим средством — зубной нитью,флосстиком, ершиком или ополаскивателем для полости рта. Кроме того, после чистки зубов рекомендуетсядополнительно использовать ирригатор, который поможет вымыть из труднодоступныхмест мельчайшие загрязняющие частицы, которые просто невозможно удалить обычнойзубной щеткой.