В результате переговоров из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих. Среди них и молодой владимирец Савелий. Месяц назад ему исполнилось 19 лет. Мама Савелия обратилась за

В результате переговоров из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих. Среди них и молодой владимирец Савелий. Месяц назад ему исполнилось 19 лет. Мама Савелия обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой. Омбудсмен работала над возвращением парня совместно с федеральным Уполномоченным по правам человека и Министерством обороны. В итоге молодого